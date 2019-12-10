Гендиректор "Метростроя" арестован в Петербурге по делу о присвоении и растрате

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 декабря. /ТАСС/. Генеральный директор ОАО "Метрострой" Николай Александров, задержанный ранее в Петербурге, отправлен в СИЗО на два месяца в рамках расследования уголовного дела о присвоении и растрате. Об этом во вторник сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Александров вину не признал, просил суд отпустить его под залог в 25 млн рублей или избрать в качестве меры пресечения домашний арест.

"Дзержинский районный суд вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Николая Александрова <...> Срок меры - 8 февраля 2020 года", - сказано в распространенном пресс-службой сообщении.

Как полагает следствие, добавили в пресс-службе, не позднее ноября 2017 года Александров объединился с Олегом Кузьменко (Управление производственно-технологической комплектации (УПТК), филиал ОАО "Метрострой") и Анатолием Болотовым (на момент совершения преступления возглавлял ООО "БТР"), чтобы похитить средства ОАО "Метрострой" путем заключения фиктивного договора на поставку сырья под видом исполнения государственных контрактов от 13 декабря 2013 года и от 18 марта 2014 года.

Ранее ТАСС со ссылкой на источник в следственных органах сообщал, что уголовное дело касается хищений денежных средств, принадлежащих "Метрострою", путем заключения фиктивного договора на выполнение работ по продолжению строительства Фрунзенского радиуса Петербургского метрополитена от станции "Международная" до станции "Южная". Сумма ущерба от растраты, по данным следствия, составила 178 млн рублей.

Анатолия Болотова, который на данный момент, по данным системы СПАРК, является учредителем ООО "Циклон КЗС", уже арестовали. Болотов, по данным следствия, после возбуждения дела пытался сбежать в Израиль и был задержан в петербургском аэропорту Пулково. ООО "Циклон КЗС" принимало участие в строительстве стадиона "Газпром-Арена" к чемпионату мира по футболу 2018 года, строительстве станций Фрунзенского радиуса метро Санкт-Петербурга.

Информация о ОАО "Метрострой" и УПТК

"Метрострой" - акционерное общество, которое занимается строительством подземки в Петербурге. Кроме того, компания также являлась участником стройки других объектов в Петербурге, например, стадиона "Газпром-Арена" на Крестовском острове, где прошли матчи чемпионата мира по футболу в 2018 году и другие спортивные соревнования. Александров является владельцем 24,95% в уставном капитале общества, еще 25% владеет метрополитен Санкт-Петербурга, 21% принадлежит властям города.

Управление производственно-технологической комплектации (УПТК, филиал ОАО "Метрострой") отвечает за централизованное обеспечение материальными ресурсами строительства метрополитена и иных объектов, осуществляемых "Метростроем". Оно обеспечивает металлопрокатом, строительными материалами, кабельно-проводниковой продукцией, электрооборудованием, а также оказывает услуги по приемке, переработке и хранению продукции производственно-технического назначения.

В частности, УПТК принимало участие в обеспечении строительства Комплекса защитных сооружений Санкт-Петербурга от наводнений, второй сцены Мариинского театра, ЛАЭС-2 в Сосновом Бору, стадиона на Крестовском острове. Также поставляла материалы в строительство Московской кольцевой автодороги (МКАД), комплекса "Москва-Сити", кольцевой дороги в Санкт-Петербурге, железнодорожного вокзала в Минске.