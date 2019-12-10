Россияне не пострадали при стрельбе в Джерси-Сити

НЬЮ-ЙОРК, 11 декабря. /ТАСС/. Генеральное консульство РФ в Нью-Йорке не получало информации о том, что среди пострадавших при стрельбе в городе Джерси-Сити (штат Нью-Джерси) есть россияне. Об этом говорится в заявлении дипмиссии, опубликованном во вторник.

"Информация о наличии российского гражданства у погибших и пострадавших к настоящему моменту не поступала. Генконсульство держит ситуацию на постоянном контроле", - отметили в дипмиссии.

Российские дипломаты подчеркнули, что находятся "в постоянном контакте с представителями властей и правоохранительных органов" в связи с произошедшим.

Как сообщил телеканал NBC, во вторник в Джерси-Сити двое неизвестных открыли стрельбу на кладбище. Позже они забаррикадировались в магазине. При стрельбе был убит сотрудник полиции, а также три человека, которые находились в магазине.

Двое подозреваемых были застрелены сотрудниками правоохранительных органов.