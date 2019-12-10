{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Россияне не пострадали при стрельбе в Джерси-Сити

В Генконсульстве России в Нью-Йорке сообщили, что держат ситуацию на постоянном контроле

НЬЮ-ЙОРК, 11 декабря. /ТАСС/. Генеральное консульство РФ в Нью-Йорке не получало информации о том, что среди пострадавших при стрельбе в городе Джерси-Сити (штат Нью-Джерси) есть россияне. Об этом говорится в заявлении дипмиссии, опубликованном во вторник.

"Информация о наличии российского гражданства у погибших и пострадавших к настоящему моменту не поступала. Генконсульство держит ситуацию на постоянном контроле", - отметили в дипмиссии.

Российские дипломаты подчеркнули, что находятся "в постоянном контакте с представителями властей и правоохранительных органов" в связи с произошедшим.

Как сообщил телеканал NBC, во вторник в Джерси-Сити двое неизвестных открыли стрельбу на кладбище. Позже они забаррикадировались в магазине. При стрельбе был убит сотрудник полиции, а также три человека, которые находились в магазине.

Двое подозреваемых были застрелены сотрудниками правоохранительных органов.

Теги
СШАРоссия
Реклама на ТАСС
В Киргизии четыре человека погибли от отравления угарным газом
Трагедия произошла на заброшенной угольной шахте
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС