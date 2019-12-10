CNN: власти Джерси-Сити не связывают инцидент со стрельбой с терроризмом

НЬЮ-ЙОРК, 11 декабря. /ТАСС/. Власти города Джерси-Сити (штат Нью-Джерси) не имеют сведений о том, что стрельба, которая привела во вторник к гибели четырех человек, имеет террористическую подоплеку. Как сообщила телекомпания CNN, такое заявление сделал в беседе с журналистами руководитель департамента общественной безопасности Джерси-Сити Джеймс Ши.

Телекомпания не приводит цитат этого должностного лица.

Как сообщил телеканал NBC, во вторник в Джерси-Сити двое неизвестных открыли стрельбу на кладбище. Позже они забаррикадировались в магазине. При стрельбе был убит сотрудник полиции, а также три человека, которые находились в магазине.

Двое подозреваемых застрелены сотрудниками правоохранительных органов.