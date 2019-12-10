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Активность вулкана в Новой Зеландии препятствует поиску пропавших в результате извержения

Новые извержения вероятны в ближайшие 24 часа

СИДНЕЙ, 11 декабря. /ТАСС/. Активность вулкана на острове Уайт-Айленд в Новой Зеландии не дает аварийным и спасательным службам начать операцию по поиску пропавших без вести в результате извержения. Как сообщает в среду национальная геологическая служба, новые извержения вероятны в ближайшие 24 часа.

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По данным государственной геологической службы Новой Зеландии, на острове фиксируется значительная вулканическая активность и "дальнейшие извержения все еще вероятны". "Увеличение активности, зарегистрированное сегодня утром, [характеризуется] сильным испарением и локализованной грязевой струей в нескольких кратерах, созданных извержением в понедельник. Это свидетельствует о том, что давление внутри вулкана все еще высоко и ситуация остается крайне неопределенной. Извержения возможны в ближайшие 24 часа", - указывается в сообщении службы, опубликованном на ее сайте.

По данным новозеландского новостного портала Stuff, премьер-министр Джасинда Ардерн объявила, что поисково-спасательные команды рассчитывают приступить к наземным поискам на острове Уайт-Айленд уже сегодня и за этим заявлением последовал сбор персонала аварийных и спасательных служб в аэропорту Вакатаны, где был открыт центр экстренного реагирования.

Однако на утреннем брифинге исполняющий обязанности помощника комиссара полиции Брюс Берд отметил, что окончательное решение о начале поисковой операции будет принято после консультации с экспертами и анализа видео с пролетевшего над островом беспилотника. Он также сообщил, что специальные команды готовы действовать и находятся в аэропорту Вакатаны, но, по мнению специалистов, пока работа на острове осложнена "существенными физическими и химическими опасностями" и риск работы людей в таких условиях должен быть оценен правильно.

Также Берд сообщил, что в данный момент 30 пострадавших находятся в шести больницах Новой Зеландии. Состояние 25 из них медики оценивают как критическое, еще пятеро в тяжелом, но стабильном состоянии.

Теги
Новая ЗеландияАрдерн, Джасинда
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