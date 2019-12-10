В Астрахани проверяют сообщения жителей о запахе газа на улице

АСТРАХАНЬ, 11 декабря. /ТАСС/. Сотрудники оперативных служб проверяют сообщения о запахе газа на улице в Астрахани. Об этом в среду сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

"С 21:25 10 декабря в центр обработки вызовов "112" поступило 203 звонка по запаху, несвойственному атмосферному, предположительно, запаху газа на улице. Информация доведена до компетентных служб для проведения замеров атмосферного воздуха на превышение ПДК вредных веществ", - сообщили в пресс-службе.

В МЧС рассказали, что в настоящее время проверяются территории для выявления источников запаха.

"В Главном управлении работает межведомственный оперативный штаб. По состоянию на 02:00 (01:00 мск) превышений ПДК в воздухе не зафиксировано. Ситуация на контроле", - отметили в пресс-службе.