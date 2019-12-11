В Киргизии четыре человека погибли от отравления угарным газом

БИШКЕК, 11 декабря. /ТАСС/. Четыре человека погибли в угольной шахте в Баткенской области на юге Киргизии от отравления угарным газом. Об этом ТАСС сообщили в среду в МЧС республики.

"На одной из угольных шахт в Ляйлякском районе Баткенской области погибли четыре местных жителя", - заявил представитель министерства. По его данным, причиной смерти людей стало отравление "угарным газом".

"Тела всех погибших уже извлечены спасателями на поверхность", - отметил собеседник.

Трагедия произошла на заброшенной угольной шахте, в настоящее время "выясняются все обстоятельства данного дела".