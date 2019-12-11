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Пассажиры вернувшегося в аэропорт Уфы самолета прибыли в Нижневартовск

Рейс прибыл в аэропорт в 05:04 местного времени

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 11 декабря. /ТАСС/. Большая часть пассажиров Як-42, следовавшего из Уфы в Нижневартовск и вернувшегося в аэропорт из-за отказа двигателя, прибыли в пункт назначения. Об этом ТАСС в среду сообщили в справочной аэропорта Нижневартовска.

"Борт прибыл в аэропорт Нижневартовска в 05:04 (03:04 мск). Сел благополучно", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе авиакомпании "Красавиа" сообщили ТАСС, что количество пассажиров, вылетевших резервным бортом, меньше, чем первоначальным рейсом. В причинах возникшей неисправности Як-42 разбирается созданная комиссия, в состав которой вошли специалисты авиакомпании и представители надзорных органов.

Как сообщалось, самолет Як-42 авиакомпании "Красавиа" с 73 пассажирами на борту, который после вылета из Уфы в Нижневартовск развернулся из-за отказа третьего двигателя, успешно сел в аэропорту отправления. Пилоты посадили борт после выработки топлива в 00:20 местного времени 11 декабря (22:20 мск 10 декабря). Уфимская транспортная прокуратура проведет проверку по данному факту. Как сообщал ТАСС помощник уфимского транспортного прокурора Валерий Китаев, по предварительным данным, 11 человек отказались лететь резервным бортом.

В новость были внесены изменения (6:26 мск) - добавлен комментарий авиакомпании.

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