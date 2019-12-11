В Калужской области пресекли деятельность цеха по незаконному производству алкоголя

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. В Калужской области полиция пресекла деятельность цеха по незаконному производству алкогольной продукции, которую сбывали в разных регионах России. Об этом говорится в среду в релизе МВД.

"Пресечена деятельность цеха по производству фальсифицированной спиртосодержащей продукции, - сообщает министерство. - Установлено, что технологическая линия по изготовлению алкогольной продукции располагалась в арендованном ангаре на территории Боровского района Калужской области. Производство осуществлялось в антисанитарных условиях".

В ведомстве отметили, что на предприятии нелегально трудились и проживали 11 граждан одной из республик Центральной Азии и Закавказья. Готовая продукция хранилась в двух складах на территории Московского региона, откуда ее сбывали в различные субъекты РФ.

"В складских и производственных помещениях находились одна полуавтоматическая линия и ручной станок для розлива. Кроме того, изъято 90 тыс. бутылок алкогольной и спиртосодержащей продукции с незаконно нанесенными товарными знаками различных производителей, свыше 21 тыс. пустых стеклянных бутылок, 8 рулонов поддельных федеральных специальных марок", - сказали в МВД.

По данному факту возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 171.3 УК РФ (незаконные производство, закупка (в том числе импорт), поставки (в том числе экспорт), хранение, перевозки и (или) розничная продажа этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции без соответствующей лицензии в случаях, если такая лицензия обязательна, совершенные в крупном размере) и по п. "б" ч. 2 ст. 322.1 УК РФ (организация незаконного въезда в РФ иностранных граждан или лиц без гражданства, их незаконного пребывания в РФ в целях совершения преступления на территории РФ).