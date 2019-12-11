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В Подмосковье пресекли подпольную деятельность казино

Изъят 21 игровой терминал

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Полиция пресекла незаконную подпольную деятельность казино в одном из частных домов в районе подмосковного Одинцово. Об этом ТАСС в среду сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

"Игорное заведение располагалось в одном из частных домов в деревне Раздоры, работало законспирировано, преимущественно в ночные часы. Попасть внутрь могли лишь постоянные клиенты, за которыми заранее в установленные места выезжал автомобиль. О предстоящих покерных турнирах и работе подпольного казино потенциальные игроки информировались в закрытых группах мессенджеров", - сказала она.

В момент появления полицейских в помещении находился администратор, а также игроки и охранник.

"В результате обыска оперативниками обнаружено и изъято: 21 игровой терминал, 2 покерных стола, рулетка, счетные машинки, денежные средства, колоды карт, игровые фишки различного номинала и другие предметы, необходимые для расследования уголовного дела", - добавила Петрова.

В настоящее время установлен собственник частного дома, выясняется его причастность к данной незаконной деятельности.

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