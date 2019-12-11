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Курганские пограничники задержали четверых нарушителей госграницы из Средней Азии

Троим иностранцам въезд на территорию страны не был разрешен, четвертый нарушитель не имел при себе действительных документов

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Сотрудники пограничного управления ФСБ России по Курганской и Тюменской областям задержали за нарушение государственной границы четверых уроженцев Средней Азии. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства в среду.

"Иностранные граждане в темное время суток предприняли попытку незаконного пересечения границы, следуя из Казахстана в Россию в обход установленных пунктов пропуска, на территорию Половинского района Курганской области. В селе Половинное пограничным нарядом был остановлен легковой автомобиль Hyundai, в котором находились четверо иностранных граждан и гражданин России", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что троим иностранцам въезд на территорию Россию не был разрешен, а четвертый нарушитель не имел при себе действительных документов на право пересечения границы, срок действия его паспорта истек более года назад.

"Нарушители границы были задержаны. В их действиях усматриваются признаки преступления, предусмотренные ч. 3 ст. 322 УК РФ ("Незаконное пересечение государственной границы РФ, совершенное группой лиц"), - уточняется в сообщении.

Теги
РоссияКурганская область
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