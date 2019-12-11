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Пять человек получили травмы при опрокидывании автобуса в Волгоградской области

Врачи оценивают состояние пациентов как средней степени тяжести

ВОЛГОГРАД, 11 декабря. /ТАСС/. Пять человек, пострадавших при опрокидывании автобуса под Волгоградом, получили травмы легкой и средней степени тяжести. Об этом сообщил ТАСС в среду представитель администрации Михайловского района Волгоградской области.

"У пострадавших сотрясения головного мозга, есть с переломом ключицы, предплечья, ушибами бедра и грудной клетки, тяжелых травм нет. Все, включая 14-летнюю девочку, находятся в Михайловской центральной больнице", - сказал представитель районных властей.

В комитете здравоохранения региона (облздраве) журналистам уточнили, что в больнице находится пятеро пострадавших, в том числе двое детей 2005 и 2002 годов рождения. "Состояние обоих детей, двоих мужчин и одной женщины средней степени тяжести", - сказала представитель облздрава.

Заместитель руководителя пресс-службы ГУ МВД по региону Антон Корнаухов в свою очередь сообщил ТАСС, что перевернувшийся автобус перед рейсом прошел технический осмотр.

"Предрейсовый технический и медицинский осмотры, согласно документации, транспортное средство и водитель перед началом работы прошли без нарушений. Автобус оборудован работающей системой ГЛОНАСС, тахографом, ремнями безопасности. Место ДТП очагом аварийности не является. Предварительной причиной аварии является несоответствие скорости конкретным условиям движения", - сказал Корнаухов.

Опрокидывание автобуса Neoplan произошло вечером 10 декабря на автодороге Михайловка - Елань в районе населенного пункта Секачи Михайловского района. В ГУ МВД по региону ТАСС ранее сообщали, что медпомощь оказывалась пяти пострадавшим, всего в автобусе находились восемь человек: семь пассажиров и водитель.

По предварительным данным, причиной опрокидывания автобуса стали неблагоприятные погодные условия - сильный туман и гололед. Автобус принадлежит государственному унитарному предприятию "Волгоградавтотранс".

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