СК подтвердил возбуждение дела о мошенничестве с дорогами Владивостока

ВЛАДИВОСТОК, 11 декабря. /ТАСС/. Следственные органы СК РФ в Приморском крае возбудили уголовное дело о мошенничестве в особо крупных размерах в отношении коммерческой организации, выполнявшей ремонт дорог во Владивостоке по муниципальному контракту, сообщается в среду на сайте регионального следственного управления.

Ранее источник ТАСС сообщил о выявлении мошеннической схемы при реализации нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" (БКАД), сумма ущерба превысила 17 млн рублей. По словам источника, в схему входили как частные дорожные компании, так и чиновники. Позже в мэрии заявили о непричастности представителей администрации к этому делу.

"Следственными органами следственного управления Следственного комитета РФ по Приморскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество"), по факту хищения денежных средств из бюджета Владивостока в особо крупном размере при выполнении работ по ремонту автомобильных дорог. По версии следствия, коммерческая организация при выполнении муниципального контракта в 2018 году организовала ненадлежащий ремонт автомобильных дорог во Владивостоке, за что получила денежные средства за фактически невыполненные работы", - говорится в сообщении.

Преступление выявили оперативные сотрудники УФСБ России по Приморскому краю, которые осуществляют оперативное сопровождение по уголовному делу. Проводятся следственные действия, устанавливаются все обстоятельства, причины и условия, способствовавшие преступной деятельности.

Владивостоку на реконструкцию и ремонт дорог в 2019 году выделили 1,8 млрд рублей. Ремонтные работы в городе, как сообщали городские власти, предусмотрены для всех основных магистралей.