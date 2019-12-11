Бывшего сити-менеджера Саратова отпустили из-под домашнего ареста

САРАТОВ, 11 декабря. /ТАСС/. Суд отпустил бывшего сити-менеджера Саратова Алексея Прокопенко из-под домашнего ареста, избрав для него меру пресечения в виде запрета определенных действий, сообщили ТАСС в среду в Октябрьском районном суде.

Экс-чиновника задержали в марте текущего года. Сообщалось, что он подозревается в мошенничестве и является фигурантом уголовного дела о хищении коммунальных платежей, собранных у граждан. Позже Прокопенко переквалифицировали обвинение, ему вменили растрату и отправили под домашний арест.

"Решено в удовлетворении ходатайства о продлении домашнего ареста отказать и избрать меру пресечения в виде запрета совершения определенных действий", - сообщили в пресс-службе Октябрьского районного суда Саратова на вопрос о Прокопенко.

В суде уточнили, что бывшему сити-менеджеру теперь запрещено без разрешения следователя менять постоянное место жительства, покидать пределы Саратова, уклоняться от явки по вызову следователя и в суд, общаться с лицами, проходящими по данному уголовному делу в качестве подозреваемых, свидетелей.

2014 году Прокопенко объявили в розыск, позже суд заочно арестовал его. Но весной Прокопенко сам явился к следователям, и его арестовали.

Алексей Прокопенко был сити-менеджером Саратова в 2010-2013 годах. Он ушел в отставку после того, как его обвинили в неисполнении судебных постановлений о выдаче квартир детям-сиротам. Тогда суд назначил ему в качестве наказания штраф в размере 200 тыс. рублей с запретом занимать государственные должности.