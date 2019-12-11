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Сотрудника УФСИН нашли мертвым в Самаре

Он перестал выходить на связь 15 ноября

САМАРА, 11 декабря. /ТАСС/. Сотрудник УФСИН России по Самарской области обнаружен мертвым в Самаре. Об этом ТАСС в среду сообщили в пресс-службе ведомства.

"В ходе комплекса проводимых оперативно-разыскных мероприятий 10 декабря 2019 года сотрудники ОСБ УФСИН России по Самарской области совместно с УМВД по Самаре в районе предполагаемого нахождения данного сотрудника обнаружили его без признаков жизни", - сказал собеседник агентства.

Как сообщили в УФСИН, сотрудник перестал выходить на связь 15 ноября, когда в дежурную часть УФСИН региона поступило сообщение, что он не прибыл на службу. Устанавливаются причины произошедшего.

Теги
РоссияСамарская область
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