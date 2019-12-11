Десятилетняя петербурженка пожаловалась в полицию на избивающую ее мать

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 декабря. /ТАСС/. Десятилетняя девочка пожаловалась в полицию на то, что мать избивает ее и восьмилетнюю сестру. Об этом журналистам в среду сообщили в региональном ГУ МВД.

"В полицию поступило сообщение от 10-летней девочки о том, что ее с восьмилетней сестрой не пускает домой в квартиру дома 5 по улице Осипенко мать, находящаяся в алкогольном опьянении. По ее словам, мать их бьет", - говорится в сообщении.

Правоохранители передали несовершеннолетних девочек их отцу. Полиция начала проверку.