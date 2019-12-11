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Расследование нападения на Эллу Памфилову
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СК завершил расследование дела о нападении на Эллу Памфилову

Официальный представитель СК Светлана Петренко сообщила, что Бахыта Карабалаева направят на принудительное лечение, поскольку он страдает хроническим психическим расстройством
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© Александр Щербак/ТАСС

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Следственный комитет завершил расследование уголовного дела о разбойном нападении на председателя Центральной избирательной комиссии Эллу Памфилову. Об этом журналистам сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

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"Расследование дела завершено. Оно передано в Генеральную прокуратуру с постановлением о направлении дела в суд для применения принудительной меры медицинского характера к обвиняемому Карабалаеву, который страдает хроническим психическим расстройством", - сказала она.

Карабалаев с 2014 года находился на территории России, но не имел постоянного места жительства и источников дохода.

"Согласно заключению стационарной комплексной психолого-психиатрической судебной экспертизы Карабалаев на момент совершения инкриминируемого деяния страдал хроническим психическим расстройством, в связи с чем не мог осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими", - заключила Петренко.

Теги
РоссияПамфилова, Элла АлександровнаРасследование нападения на Эллу Памфилову
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