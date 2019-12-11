СК завершил расследование дела о нападении на Эллу Памфилову

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Следственный комитет завершил расследование уголовного дела о разбойном нападении на председателя Центральной избирательной комиссии Эллу Памфилову. Об этом журналистам сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

Что известно о нападении на Эллу Памфилову

"Расследование дела завершено. Оно передано в Генеральную прокуратуру с постановлением о направлении дела в суд для применения принудительной меры медицинского характера к обвиняемому Карабалаеву, который страдает хроническим психическим расстройством", - сказала она.

Карабалаев с 2014 года находился на территории России, но не имел постоянного места жительства и источников дохода.

"Согласно заключению стационарной комплексной психолого-психиатрической судебной экспертизы Карабалаев на момент совершения инкриминируемого деяния страдал хроническим психическим расстройством, в связи с чем не мог осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими", - заключила Петренко.