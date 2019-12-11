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В Ростовской области осудили бывшего военного комиссара за взяточничество

Его приговорили к пяти годам условно

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 11 декабря. /ТАСС/. Бывшего военного комиссара нескольких районов Ростовской области Сергея Шпакова приговорили к пяти годам условно за взятки. Он брал деньги от жителей региона за освобождение от призыва по медицинским показаниям. Об этом в среду журналистам сообщили в пресс-службе УФСБ России по Ростовской области.

"Решением Морозовского районного суда Ростовской области Сергей Шпаков признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки"), и приговорен к 5 годам лишения свободы условно, а также штрафу в размере 500 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

По материалам суда, в 2017-2018 годах Шпаков получил 360 тыс. рублей от трех жителей Ростовской области за освобождение от призыва на военную службу по медицинским показаниям. По данным пресс-службы, основанием для принятия решений о признании их ограниченно годными являлись фиктивные справки и заключения об имеющихся заболеваниях, изготовленные за денежное вознаграждение фельдшером этого же военкомата Ириной Пащенко.

"Пащенко 4 июня 2019 года решением этого же суда признана виновной в совершении преступления, предусмотренного, ч. 3 ст. 159 УК РФ. Ей назначено наказание в виде условного лишения свободы на 2 года и 6 месяцев, а также штрафа в размере 30 тыс. рублей", - подчеркнули в ведомстве.

Теги
РоссияРостовская область
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