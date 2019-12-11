Двоих жителей Ленобласти задержали по делу о убийстве 10-летней девочки

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 декабря. /ТАСС/. Двоих мужчин из Ленинградской области задержали по делу восьмилетней давности об убийстве третьеклассницы. Об этом ТАСС в среду сообщил источник в следственных органах.

"Жительница города Волосово в 2011 году обратилась в полицию с заявлением о пропаже 10-летней дочери. Летом того же года тело девочки было обнаружено в лесу, было возбуждено уголовное дело. 11 декабря этого года по подозрению в совершенном преступлении были задержаны двое мужчин, 55 и 35 лет", - сказал собеседник агентства.

По его словам, девочка была изнасилована и задушена в квартире одного из подозреваемых.

На данный момент ТАСС не располагает официальным комментарием Следственного управления СК РФ по Ленинградской области.