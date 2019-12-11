{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Двоих жителей Ленобласти задержали по делу о убийстве 10-летней девочки

Уголовное дело было возбуждено в 2011 году

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 декабря. /ТАСС/. Двоих мужчин из Ленинградской области задержали по делу восьмилетней давности об убийстве третьеклассницы. Об этом ТАСС в среду сообщил источник в следственных органах.

"Жительница города Волосово в 2011 году обратилась в полицию с заявлением о пропаже 10-летней дочери. Летом того же года тело девочки было обнаружено в лесу, было возбуждено уголовное дело. 11 декабря этого года по подозрению в совершенном преступлении были задержаны двое мужчин, 55 и 35 лет", - сказал собеседник агентства.

По его словам, девочка была изнасилована и задушена в квартире одного из подозреваемых.

На данный момент ТАСС не располагает официальным комментарием Следственного управления СК РФ по Ленинградской области.

Теги
РоссияЛенинградская область
Реклама на ТАСС
Тела пяти погибших при пожаре в колледже в Одессе остаются неопознанными
Всего в результате пожара погибли 12 человек, еще 30 пострадали
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС