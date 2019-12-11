Один человек пострадал при пожаре на заводе лакокрасочных изделий в Екатеринбурге

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Один человек пострадал в результате пожара на территории Уральского завода лакокрасочных изделий в Екатеринбурге. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС.

"Поступила информация об одном пострадавшем. Он получил ожоги", - сказал собеседник агентства.

Как сообщили ТАСС в среду в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области, пострадавший - это сотрудник завода. "Он доставлен с термическими ожогами в медучреждение", - сказали в пресс-службе.

На территории завода горит металлический ангар с готовой продукцией. Площадь пожара составляет 800 кв. метров. Пожару присвоен второй (повышенный) номер сложности. Существует угроза распространения огня.