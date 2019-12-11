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СМИ: бизнесджет выкатился за пределы ВПП в аэропорту Ливерпуля

После того аэропорт приостановил работу

ТАСС, 11 декабря. Международный аэропорт Ливерпуля им. Джона Леннона приостановил работу после того, как бизнесджет, на борту которого находились три члена экипажа и один пассажир, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Об этом в среду сообщила газета The Sun.

"Аэропорт в настоящее время закрыт. Пожалуйста, свяжитесь с вашей авиакомпанией для получения дополнительной информации о вашем рейсе", - говорится в опубликованном в Twitter сообщении пресс-службы воздушной гавани.

Информация о возможных пострадавших не поступала.

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