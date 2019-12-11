Источник: бывший заместитель челябинского губернатора Тефтелев стал фигурантом дела

ЧЕЛЯБИНСК, 11 декабря. /ТАСС/. Экс-заместитель губернатора Челябинской области Евгений Тефтелев стал фигурантом уголовного дела, сообщил ТАСС источник, близкий к следствию.

"Евгений Тефтелев стал фигурантом уголовного дела. Дело может быть связано со злоупотреблениями при строительстве детских садов в Челябинске", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе СУ СК РФ по Челябинской области, куда обращался корреспондент ТАСС, воздержались от комментариев.

С должности заместителя губернатора Тефтелев был уволен в конце апреля 2019 года. С августа 2015 до ноября 2018 года Тефтелев был главой Челябинска.