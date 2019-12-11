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Пермского экс-министра безопасности отправили под домашний арест за мошенничестве

По информации следствия, он фиктивно устроил на работу в одну из пожарных частей города своего знакомого

ПЕРМЬ, 11 декабря. /ТАСС/. Свердловский районный суд Перми отправил под домашний арест на два месяца бывшего министра территориальной безопасности Пермского края и бывшего заместителя начальника Приволжского регионального центра МЧС РФ по Государственной противопожарной службе Андрея Ковтуна по подозрению в мошенничестве за фиктивное трудоустройство знакомого. Об этом ТАСС в среду сообщили в пресс-службе суда.

"Домашний арест на два месяца", - сказала собеседница агентства.

Ковтуна задержали в понедельник. По данным следствия, он фиктивно устроил на работу в одну из пожарных частей Перми своего знакомого. С марта 2013 по конец 2017 года его знакомый фактически не исполнял каких-либо обязанностей по службе. За этот период мужчине начислялась и выплачивалась зарплата и другие выплаты, общая сумма которых составила более 790 тыс. рублей. Эти деньги соучастники тратили на свои нужды.

Ковтун был министром территориальной безопасности Пермского края с января 2017 по 2019 год. До этого он работал в региональном управлении МЧС.

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РоссияПермский край
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