Пермского экс-министра безопасности отправили под домашний арест за мошенничестве

ПЕРМЬ, 11 декабря. /ТАСС/. Свердловский районный суд Перми отправил под домашний арест на два месяца бывшего министра территориальной безопасности Пермского края и бывшего заместителя начальника Приволжского регионального центра МЧС РФ по Государственной противопожарной службе Андрея Ковтуна по подозрению в мошенничестве за фиктивное трудоустройство знакомого. Об этом ТАСС в среду сообщили в пресс-службе суда.

"Домашний арест на два месяца", - сказала собеседница агентства.

Ковтуна задержали в понедельник. По данным следствия, он фиктивно устроил на работу в одну из пожарных частей Перми своего знакомого. С марта 2013 по конец 2017 года его знакомый фактически не исполнял каких-либо обязанностей по службе. За этот период мужчине начислялась и выплачивалась зарплата и другие выплаты, общая сумма которых составила более 790 тыс. рублей. Эти деньги соучастники тратили на свои нужды.

Ковтун был министром территориальной безопасности Пермского края с января 2017 по 2019 год. До этого он работал в региональном управлении МЧС.