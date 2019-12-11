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ФСБ пресекла попытку сторонника "Правого сектора" устроить теракт в Мурманске

36-летнего россиянина задержали в тот момент, когда он забирал из тайника взрывное устройство
© ЦОС ФСБ

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. ФСБ задержала сторонника запрещенной в России организации "Правый сектор", собиравшегося устроить взрыв у административного здания в Мурманске. Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

"Федеральной службой безопасности пресечена деятельность сторонника экстремистской организации "Правый сектор", готовившего террористический акт у здания органов местного самоуправления Мурманска с использованием самодельного взрывного устройства", - сообщили в ЦОС.

В ФСБ отметили, что россиянина 1983 года рождения задержали в Мурманске 10 декабря в тот момент, когда мужчина забирал из тайника самодельное взрывное устройство большой мощности. Возбуждено уголовное дело о приготовлении к террористическому акту (статьи 30 и 205 УК РФ).

Теги
РоссияМурманская область
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