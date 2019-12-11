Обезглавленное тело мужчины обнаружили в подмосковной деревне возле автобусной остановки

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Обезглавленное тело мужчины, отправившегося на фотосъемку, обнаружено в Подмосковье. Об этом ТАСС сообщили в Главном следственном управлении СК РФ по Московской области.

"10 декабря в поле вблизи автобусной остановки в деревне Никифорово городского округа Лосино-Петровский без головы обнаружено тело 37-летнего москвича, давность наступления смерти которого составляет около суток. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Убийство"), - сказали в подмосковном ГСУ.

По предварительным данным, накануне москвич отправился в лесной массив для фотосъемки животных. Следователи-криминалисты с применением специальной криминалистической техники осмотрели место происшествия, назначены судебно-медицинские экспертизы. Личность причастного к убийству устанавливается.