В Москве возбудили уголовное дело после пропажи картин стоимостью около 30 млн рублей

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Столичная полиция возбудила уголовное дело по статье о присвоении и растрате по факту заявления о пропаже картин стоимостью около 30 млн рублей. Об этом ТАСС в среду сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

"В полицию поступило заявление от двух граждан о пропаже картин, общая стоимость которых составляет около 30 млн рублей. Отмечается, что картины были переданы человеку для реализации, который после их получения не выходит на связь. Полиция по данному факту возбудила уголовное дело по ст. 160 УК РФ ("Присвоение или растрата")", - сказал собеседник агентства.

По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, речь идет о двух столичных коллекционерах, которые пытались продать свои картины "Натюрморт с цветами" и "На прогулке-1916".