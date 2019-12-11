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Суд приговорил к 17 годам колонии воспитателя кадетской школы, планировавшего захват УМВД

Борис Вершинин планировал захват зданий УМВД Брянской и Тверской областей

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Второй Западный окружной военный суд в среду приговорил старшего воспитателя ГБОУ Москвы "Романовская школа" Бориса Вершинина к 17 годам колонии, признав виновным в планировании захватов зданий УМВД Брянской и Тверской областей. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

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"Приговорить Вершинина путем частичного сложения наказания к 17 годам колонии строгого режима с ограничением свободы на 1 год", - зачитал приговор судья. Прокурор требовал для подсудимого 16 лет лишения свободы.

Вершинин судом признан виновным по ч. 1 и ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством РФ признана террористической)". Санкция данной статьи предусматривает наказание до 20 лет лишения свободы. Ранее прокурор требовал для подсудимого 16 лет лишения свободы.

Рассмотрение дела проходило в закрытом для прессы режиме. Судья зачитал лишь вводную и резолютивную часть приговора. Суд зачел в срок наказания полтора года, в течение которых осужденный содержался под стражей.

Согласно обвинительному заключению, Вершинин возглавлял "военную вертикаль" запрещенного движения "Народное ополчение России" и должен был стать министром обороны после запланированного вооруженного мятежа. В частности, члены движения планировали захваты зданий УМВД Брянской и Тверской областей. Обвинение утверждает, что Вершинин лично тренировал "ополченцев" и был сторонником вооруженного мятежа.

Вершинин на заседании отказался высказывать свое отношение к обвинениям, он воспользовался 51-й статьей Конституции, которая позволяет не свидетельствовать против самого себя. По версии следствия, движение "Народное ополчение России" (запрещено в РФ) представляет угрозу национальной безопасности, политической системе РФ и направлено на свержение конституционного строя путем вооруженного мятежа.

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