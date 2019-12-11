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В частном детском саду в Ижевске погиб годовалый ребенок

Девочку обнаружили без видимых признаков насильственной смерти после тихого часа

ИЖЕВСК, 11 декабря. /ТАСС/. Следователи в Ижевске возбудили уголовное дело после гибели годовалого ребенка в частном детском саду, сообщается в среду на сайте СК РФ.

"Следственными органами Следственного комитета России по Удмуртской Республике возбуждено уголовное дело по факту гибели годовалого ребенка в одном из частных детских садов города Ижевска (ч. 2 ст. 109 УК РФ - "Причинение смерти по неосторожности")", - сказано в сообщении.

По данным следствия, 10 декабря около 15:00 в одном из частных детских садов Ижевска после тихого часа персонал обнаружил тело годовалой воспитанницы без видимых признаков насильственной смерти.

"В рамках расследования уголовного дела произведен осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза для установления причины смерти ребенка. Принимаются все необходимые меры для установления всех обстоятельств произошедшего", - говорится в сообщении.

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РоссияУдмуртия
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