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В Удмуртии по подозрению во взяточничестве арестовали начальника Службы гражданской защиты

По информации следствия, с 2017 года по декабрь 2019 года он неоднократно получал от подчиненных взятки на общую сумму свыше 150 тыс. рублей

ИЖЕВСК, 11 декабря. /ТАСС/. Начальника республиканского госучреждения Служба гражданской защиты арестовали в Удмуртии по подозрению во взяточничестве, сообщили журналистам в среду в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

"Октябрьским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по Удмуртской Республике по материалам, предоставленным управлением ФСБ России по Удмуртской Республике, возбуждено уголовное дело в отношении 50-летнего чиновника, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки в крупном размере")", - сообщили в пресс-службе.

В пресс-службе уточнили, что, по данным следствия, мужчина занимал должность начальника госучреждения "Служба гражданской защиты Удмуртской Республики". С 2017 года по декабрь 2019 года он неоднократно получал от подчиненных взятки в крупном размере на общую сумму свыше 150 тыс. рублей за общее покровительство и попустительство по службе.

6 декабря при получении очередной взятки в размере 45 тыс. рублей чиновника задержали сотрудники ФСБ. "По ходатайству следователя судом в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - добавили в СК.

Сейчас силовики проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств и эпизодов преступной деятельности обвиняемого, в том числе обыски по месту его жительства, допрашиваются сотрудники учреждения. За совершение данного преступления предусмотрено наказание до 12 лет лишения свободы.

По данным сайта правительства региона, службу возглавлял Андрей Левицкий. В объединенной пресс-службе судейского сообщества республики корр. ТАСС подтвердили, что арестованным является Левицкий, под арестом он будет находиться до 6 февраля 2020 года.

Об учреждении

Предметом деятельности учреждения является обеспечение безопасности населения и территорий при возникновении чрезвычайной ситуации на территории региона и планомерного перевода гражданской обороны Удмуртской Республики с мирного на военное время.

Теги
РоссияУдмуртия
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