Верховный суд Чувашии смягчил приговор экс-главе Чебоксар на девять месяцев

ТАСС, 11 декабря. Приговор генеральному директору страховой компании АО "СК "Чувашия-Мед", ранее занимавшей должность главы города Чебоксары, Ирине Клементьевой смягчен с пяти лет колонии общего режима до четырех лет и трех месяцев месяцев. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Верховного суда республики.

В июне Ленинский районный суд Чебоксар приговорил Клементьеву к пяти годам колонии общего режима. Действия подсудимой квалифицированы судом по ч. 4 ст. 160 УК РФ - "Присвоение или растрата" - два эпизода, ч. 3 ст. 160 УК РФ и ч. 1 ст. 201 УК РФ - "Злоупотребление полномочиями" - два эпизода.

"Верховный суд Чувашии смягчил приговор Клементьевой до 4 лет 3 месяцев колонии общего режима. Суд первой инстанции приговорил ее к 5 годам колонии общего режима", - сказала собеседница агентства.

Установлено, что Клементьева с 2011 по 2017 год совершала выплаты по фиктивным трудовым договорам и оплачивала услуги, которые фактически оказывались частному медицинскому центру, владельцем которого являлся ее муж. Она также оплатила командировку, не связанную с деятельностью компании, за счет средств организации. Совокупный ущерб от ее противоправных действий превысил 20 млн рублей.

Были приняты меры по возмещению растраченных средств. По ходатайству следователя суд наложил арест на денежные средства, три квартиры, расположенные в Чебоксарах и Нижнем Новгороде, а также три земельных участка в Чебоксарах и Новочебоксарске.