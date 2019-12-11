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Прокурор просит 3,5 года колонии для бывшего первого замглавы Росгеологии Горринга

Он обвиняется в мошенничестве на 5 млн рублей
Руслан Горринг Михаил Метцель/ТАСС
Описание
Руслан Горринг
© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Гособвинение просит 235-й гарнизонный военный суд приговорить к 3,5 года колонии бывшего первого заместителя главы Росгеологии Руслана Горринга, обвиняемого в мошенничестве на 5 млн рублей. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда, где в особом порядке рассматривается дело Горринга.

"Прошу признать подсудимого виновным и назначить ему наказание в виде трех лет и шести месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, со штрафом в размере 400 тысяч рублей без назначения дополнительного наказания", - сказал представитель прокуратуры.

По его словам, Горринг совершил мошенничество по предварительному сговору, организованной группой в особо крупном размере, однако полностью признал вину и раскаялся в содеянном. В качестве смягчающих обстоятельств при назначении наказания подсудимому прокурор просил также учесть наличие у Горринга на иждивении малолетних детей и частичное возмещение им ущерба потерпевшему. При этом гособвинитель заявил об отсутствии отягчающих наказание обстоятельств.

Адвокат Горринга заявил в прениях сторон о несоразмерности предложенного прокурором наказания, которое он считает также необоснованным "в связи с добытыми следствием доказательств" вины другого фигуранта дела с помощью его подзащитного. "Горринг до возбуждения уголовного дела добровольно в рамках проведения доследственной проверки сообщил о назначении передаваемых денежных средств (изъятых при задержании - прим. ТАСС) и активно способствовал раскрытию совершенного преступления", - отметил адвокат обвиняемого Николай Казанцев. Представитель защиты также попросил суд назначить Горрингу минимально возможное наказание, в том числе условное наказание, и заменить категорию преступления с тяжкого на средней тяжести. "Его исправление не требует отбытия реального срока", - подчеркнул Казанцев.

Сам Горринг отказался участвовать в прениях сторон.

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