Мосгорсуд оставил в СИЗО генерал-майора МВД Мельникова по делу о попытке мошенничества

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Мосгорсуд в среду признал законным продление до 22 января 2020 года срока содержания под стражей бывшего первого замначальника Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка МВД Александра Мельникова, обвиняемого по делу о мошенничестве на 100 млн рублей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Апелляционная инстанция отклонила жалобу защиты на продление Мельникову срока содержания под стражей, оставила постановление суда первой инстанции без изменения", - сказала собеседница агентства.

Дело Мельникова

Как следует из материалов дела, Мельников был инициатором и разработчиком преступной схемы хищения 100 млн рублей у предпринимателя. В 2015 году ГУ МВД по Западному округу Москвы возбудило уголовное дело о мошенничестве, на причастность к которому проверялся бизнесмен. Расследование самого уголовного дела было приостановлено. По данным следствия, Мельников со своими знакомыми Виколом, Виковым (дали признательные показания) и Андреем Фроловым (в рамках дела находится в СИЗО - прим. ТАСС) потребовали у потерпевшего Панюшкина 100 млн рублей, сообщив ему, что они будут переданы в качестве взятки полицейским за непривлечение к уголовной ответственности.

После этого начались переговоры с предпринимателем, в результате бизнесмен согласился передать 100 млн рублей, но после предоставления фотокопий процессуальных документов.

20 августа Панюшкин обратился с заявлением в Главное управление собственной безопасности МВД и согласился участвовать в оперативном эксперименте для задержания подозреваемых с поличным. Передача денег проходила под контролем сотрудников ГУ СБ. Бизнесмен передал фигурантам дела 30 млн рублей, из которых только 500 тыс. были настоящими, а остальные - муляжом.

Генерала Мельникова задержали 24 сентября, ему предъявлено обвинение в покушении на мошенничество. 4 ноября президент Владимир Путин освободил его от занимаемой должности.