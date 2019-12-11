Сотрудников аэропорта Краснодара и Росавиации заподозрили в получении взятки

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 11 декабря. /ТАСС/. Уголовное дело возбудили в отношении сотрудников международного аэропорта Краснодар и Росавиации, а также представителя строительных компаний. Они получили взятки за согласие на строительство многоэтажек в приаэродромной зоне. Об этом в среду журналистам сообщили в пресс-службе Южного следственного управления на транспорте СК России.

"Возбуждено уголовное дело в отношении представителя трех строительных компаний, его посредника - бывшего начальника аэродромной службы АО "Международный аэропорт "Краснодар" и главного специалиста-эксперта отдела радиотехнического обеспечения полетов и авиационной электросвязи Южного МТУ Росавиации. Они подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 291 УК РФ ("Дача взятки должностному лицу через посредника в значительном размере"), ч. 1 ст. 291.1 УК РФ ("Посредничество во взяточничестве") и ч. 2 ст. 290 УК РФ ("Получение должностным лицом взятки в значительном размере")", - говорится в сообщении.

По версии следствия и материалам ФСБ по Ростовской области, в мае 2019 года представитель строительных компаний за согласование размещения многоэтажных жилых домов в кратчайшие сроки в пределах приаэродромной территории Краснодара перечислил на банковскую карту посредницы 100 тыс. рублей, предназначенных для сотрудницы Росавиации.

"Указанную сумму женщины поделили пополам. В июне 2019 года строительство объектов на приаэродромных участках было согласовано Южным МТУ Росавиации, и подписанные документы направлены в адрес строительных компаний, представителем которых являлся один из подозреваемый", - подчеркнули в СК.