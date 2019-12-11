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СК назвал причину смерти двухлетнего ребенка в детском саду в Астраханской области

По данным ведомства, причиной смерти могла стать ОРВИ

АСТРАХАНЬ, 11 декабря. /ТАСС/. Причиной смерти двухлетней девочки в одном из детских садов в городе Камызяке Астраханской области могла стать острая респираторная вирусная инфекция (ОРВИ), сообщили в среду ТАСС в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

9 декабря в одном из детских садов Камызяка умерла двухлетняя девочка, ребенок не проснулся после обеденного сна. Воспитатели оказали первую помощь и вызвали бригаду скорой медицинской помощи, но спасти ребенка не удалось. Следственные органы начали проверку.

Ситуацию по факту смерти ребенка также взяли на контроль в аппарате уполномоченного по правам ребенка Астраханской области. Как сообщила во вторник ТАСС заведующая детским садом Ольга Грознова, девочка утром была осмотрена медсестрой, "явных признаков какого-либо заболевания у ребенка не было".

"В настоящее время установлена предварительная причина смерти - острая респираторная вирусная инфекция. Следователем назначен ряд экспертиз. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - сказали в пресс-службе.

Ранее в отделе образования администрации Камызякского района ТАСС сообщили, что данный детский сад работает уже более 50 лет, имеет все необходимые лицензии и ранее претензий к его работе не было.

Теги
РоссияАстраханская область
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