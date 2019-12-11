Обвиняемого в подкупе главу адвокатской палаты Оренбуржья перевели под домашний арест

ОРЕНБУРГ, 11 декабря. /ТАСС/. Ленинский районный суд Оренбурга не удовлетворил ходатайство следствия о продлении срока содержания под стражей для президента адвокатской палаты региона Валерия Бодашко, обвиняемого в коммерческом подкупе, отпустив его под домашний арест. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе суда.

"Постановлением суда от 11 декабря 2019 года ходатайство следственного органа о продлении срока содержания под стражей в отношении Бодашко оставлено без удовлетворения. Обвиняемому изменена мера пресечения на домашний арест сроком до 15 февраля 2020 года", - сказали в пресс-службе, уточнив, что постановление не вступило в законную силу.

Ранее суд отправил Бодашко в СИЗО сроком на один месяц - до 16 декабря. Адвокаты обжаловали решение первой инстанции, сославшись на наличие хронических заболеваний, требующих постоянного наблюдения врачами и специальной системы питания. Областной суд отказал в ходатайстве защитников.

Уголовное дело в отношении Бодашко возбуждено по статье 204 УК РФ ("Коммерческий подкуп, совершенный за незаконные действия в крупном размере"). По версии следствия, 28 мая 2019 года он получил через посредника 450 тыс. рублей от 28-летнего претендента на получение статуса адвоката. Бодашко якобы гарантировал ему беспрепятственную и успешную сдачу экзамена. Своей вины глава палаты не признает.