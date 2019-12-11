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Ледоход разрушил восстановленный мост в Архангельской области

Движение по мосту прервано

АРХАНГЕЛЬСК, 11 декабря. /ТАСС/. Осенний ледоход вновь разрушил восстановленный в начале декабря мост через реку Вагу в Вельском районе Архангельской области. Об этом в среду говорится в сообщении пресс-службы администрации региона.

Низководный мост через Вагу на дороге Краски - Благовещенское в ноябре был поврежден ледоходом, его восстановили 5 декабря. Это позволило возобновить автобусные перевозки, наладить регулярную поставку продуктов питания, топлива и кормов для животноводческого комплекса "Важское" и вывоз молока с предприятия на перерабатывающее производство.

"В Вельском районе на региональной автодороге Краски - Благовещенское паводком вновь разрушен временный низководный мост через реку Вага", - говорится в сообщении.

В настоящее время льдом разрушены четыре из восстановленных пролетов, и движение по мосту прервано. "Решение о восстановлении моста будет приниматься нами в течение десяти дней - сохраняется вероятность продолжения процесса разрушения объекта стихией. Подрядчиком создан необходимый запас материалов, чтобы восстановить мост в кратчайшие сроки", - приводит пресс-служба слова заместителя директора дорожного агентства "Архангельскавтодор" Виктора Пономарева.

Без транспортного сообщения находится несколько деревень, на территории создали запас продуктов питания и товаров первой необходимости.

Как рассказала ТАСС начальник отдела речных и морских гидрологических прогнозов Севгидромета Наталья Белихина, на Ваге и Северной Двине сохраняются высокие уровни воды. "Было падение уровней, сейчас они вновь такие, как были, когда мост был поврежден первый раз. Возможно, разрушились забереги - вчера был очень теплый день", - пояснила она. По словам собеседницы агентства, небольшое похолодание в ближайшие дни будет способствовать образованию льда на реках. "Но похолодание будет непродолжительным. Установление ледостава, при котором можно будет говорить об открытии ледовых переправ, мы ожидаем пока к середине третьей декады декабря", - добавила она.

Теги
РоссияАрхангельская область
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