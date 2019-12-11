Суд в Кемерове взыскал с собственников "Зимней вишни" 118 млн рублей в пользу потерпевших

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Рудничный районный суд Кемерова обязал собственников ТЦ "Зимняя вишня" выплатить 118 млн рублей родственникам погибших при пожаре в торговом центре. Об этом ТАСС сообщил координатор общественного центра помощи пострадавшим Дмитрий Малинин.

"9, 10 и 11 декабря 2019 года Рудничный районный суд города Кемерово вынес решения по 30 искам потерпевших о взыскании с АО "Кемеровский кондитерский комбинат" выплат компенсации сверх возмещения вреда на сумму 118 млн рублей. На рассмотрении находится еще несколько дел. Эти иски напрямую не связаны с уголовным делом", - сказал он.

Малинин пояснил, что на основании Градостроительного кодекса РФ собственник здания, допустивший нарушения требований безопасности при его эксплуатации, обязан выплачивать пострадавшим определенные фиксированные суммы компенсаций, помимо и сверх возмещения материального и морального вреда. "Размер таких компенсаций составляет от 1 млн (в случае вреда здоровью) до 3 млн рублей (в случае смерти). Несмотря на прямое указание закона, без суда АО "ККК" выплачивать данную компенсацию не захотел", - сказал он. Адвокат добавил, что "факт нарушения всех возможных требований безопасности при эксплуатации здания был установлен экспертизами в рамках уголовного дела, и эти нарушения стали причиной трагедии, что является достаточным основанием для предъявления исков в суд и добровольной выплаты".

Пожар в ТЦ "Зимняя вишня" произошел 25 марта 2018 года. В результате погибли 60 человек, в том числе 37 детей, еще 147 человек пострадали. По факту пожара возбуждены три уголовных дела, их фигурантами в общей сложности стали 15 человек, в том числе двое пожарных.

В новость были внесены изменения (15:50 мск) - добавлена информация после второго абзаца.