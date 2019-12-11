Судьям поступали угрозы при рассмотрении апелляции по делу о беспорядках в Ростове-на-Дону

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 11 декабря. /ТАСС/. Попытки давления на суд и угрозы в отношении судей поступали при подготовке к рассмотрению апелляции на приговор Владиславу Мордасову и Яну Сидорову, которые были осуждены за покушение на организацию массовых беспорядков в Ростове-на-Дону. Об этом журналистам сообщили в среду в пресс-службе Третьего апелляционного суда.

Накануне суд оставил приговор в отношении Сидорова и Мордасова без изменения, не удовлетворив апелляционные жалобы защитников.

"При подготовке к рассмотрению данного дела предпринимались неоднократные попытки оказать давление на суд. В суд поступило порядка 30 внепроцессуальных обращений. Неоднократно высказывались угрозы физического уничтожения судьям с целью вынесения желаемого решения", - говорится в сообщении.

В октябре Ростовский областной суд огласил приговор в отношении Мордасова и Сидорова, их признали виновными в совершении преступления по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 212 УК РФ ("Покушение на организацию массовых беспорядков"). По решению суда 23-летний Мордасов был приговорен к 6 годам 7 месяцам колонии строгого режима, а 19-летний Сидоров - к 6 годам 6 месяцам колонии строгого режима. Кроме того, приговор был вынесен в отношении 19-летнего Вячеслава Шашмина, ему назначили 3 года условно.

По данным следствия, 5 ноября 2017 года Сидоров и Мордасов вышли в одиночные пикеты с плакатами "Правительство в отставку" и "Верните землю ростовским погорельцам". Шашмин также находился в момент задержания полицейскими на площади перед зданием правительства.