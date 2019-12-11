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Михаилу Квасову предъявлено обвинение по делу об угрозах судье Криворучко

Ранее его задержали на территории Воронежа

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Следствие предъявило обвинение Михаилу Квасову - фигуранту дела об угрозах судье Тверского суда Москвы Алексею Криворучко, который рассматривал дело Павла Устинова о нападении на бойца ОМОН на несанкционированной акции. Об этом ТАСС сообщила адвокат Квасова Ольга Пельше.

"Моему подзащитному Квасову предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 296 УК РФ ("Угроза убийством, причинением вреда здоровью в отношении судьи или иного лица, участвующего в отправлении правосудия")", - сказала адвокат.

Ранее сообщалось о задержании Квасова на территории Воронежа. Он стал четвертым фигурантом дела об угрозах судье. По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, задержанный - профессиональный повар, работал в Воронеже и других городах в сфере общепита. Неоднократно участвовал в различных акциях протеста в Воронежской области.

В ноябре СК РФ возбудил уголовные дела о публикации в интернете публичных призывов к осуществлению экстремистской деятельности (ч. 2 ст. 280 УК РФ), а также об угрозах убийством и причинением вреда здоровью (ч. 1 ст. 296 УК РФ) в адрес судьи Алексея Криворучко, входящего в так называемый список Магнитского. Публикации были посвящены процессу над Павлом Устиновым, которому Криворучко вынес приговор в виде реального срока лишения свободы за нападение на бойца ОМОН на несогласованном митинге 3 августа. Позднее Мосгорсуд смягчил Устинову наказание, заменив реальный срок лишения свободы условным.

В рамках расследования уголовного дела был задержаны также Евгений Ерзунов, Алексей Вересов и Сергей Половец. Вересов и Ерзунов содержатся под стражей, Половец отпущен под подписку о невыезде. По версии следствия, Ерзунов является автором первоначального поста об угрозах Криворучко, ему предъявлено обвинение по статье об угрозах убийством.

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