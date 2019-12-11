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ФСИН: экс-главе Серпуховского района после голодовки в СИЗО назначена интенсивная терапия

В ведомстве пояснили, что интенсивная терапия не включает в себя меры принудительного питания

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Врачи назначили интенсивную терапию экс-главе Серпуховского района Подмосковья Александру Шестуну после голодовки в СИЗО. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ФСИН России.

"Из-за длительного отказа от приема пищи подозреваемым Шестуном А. В. совместным консилиумом врачей медико-санитарной части 77 (при УФСИН по Москве - прим. ТАСС) и врачей гражданской системы здравоохранения принято решение о проведении мероприятий интенсивной терапии, направленных на сохранение жизни и здоровья пациента", - сообщили во ФСИН.

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В ведомстве пояснили, что "интенсивная терапия не включает в себя меры принудительного питания". Врачи осуществляют динамическое наблюдение Шестуна. "Состояние его здоровья в настоящее время оценивается как стабильное", - отметили во ФСИН.

При этом председатель Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Георгий Волков направил запрос руководству столичного управления ФСИН России по факту воспрепятствования общению членов ОНК с Шестуном. 

"На данную минуту руководством учреждения мне предоставлена информация, что администрацией ФКУ СИЗО-1 и руководством филиала "Медицинская часть 1" ФКУЗ МСЧ-77 ФСИН России членам ОНК Москвы Литвинович и Иванову было отказано в посещении следственно-арестованного А. В. Шестуна, находящегося в палате интенсивной терапии СИЗО-1 по решению лечащего врача в связи с его тяжелым состоянием здоровья. Тем не менее я направил запрос во ФСИН России для более точных сведений о причинах недопуска наблюдателей", - сказал он.

По словам Волкова, 10 декабря в связи с состоянием Шестуна ему 4 раза вызывали "гражданскую" скорую, в том числе дважды реанимобиль. Ранее Шестун направил жалобу в Генеральную прокуратуру о том, что медики в нарушении ФЗ 323 и оценки его состояния допустили к нему следователя, с которым он не смог общаться из-за упадка сил и плохого самочувствия. "В настоящее время по данному факту прокурорами проводится проверка. Исходя из вышеизложенного, лечащим врачом принято решение не допускать к Шестуну в ближайшие сутки никого, кроме лечащих врачей, сотрудников отдела режима и персонала больницы", - сказал председатель ОНК.

Дополнительно он сообщил, что по имеющейся информации Шестун надеется на то, что о его ситуации во время большой пресс-конференции будет задан вопрос президенту страны, после чего, как полагает Шестун, главой государства будут даны какие-то указания Генеральной прокуратуре по его делу. "Только в таком случае Шестун будет готов прекратить голодовку", - заключил Волков.

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