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Полиция выясняет обстоятельства кражи конфет вооруженными людьми из "Пятерочки" в Москве

Инцидент произошел в районе станции метро "Кантемировская"

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Столичная полиция устанавливает обстоятельства налета на магазин "Пятерочка" на юге Москвы, откуда трое неизвестных с пистолетом похитили несколько коробок конфет. Об этом ТАСС в среду сообщил источник в правоохранительных органах.

"В районе станции метро "Кантемировская" трое злоумышленников с пистолетом вошли в магазин "Пятерочка", взяли несколько коробок конфет и, не оплатив продукты, скрылись", - сказал собеседник агентства. На место, по данным источника, для выяснения обстоятельств выехали сотрудники полиции Москвы.

В пресс-службе столичного ГУ МВД ТАСС подтвердили факт инцидента. "В службу "02" поступило сообщение о том, что неизвестные в магазине "Пятерочка" на юге Москвы не оплатили покупку и скрылись. Полиция выехала на место для выяснения обстоятельств", - сказали в главке.

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