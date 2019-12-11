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РФ помогает искать пропавший по пути в Антарктиду самолет ВВС Чили

В поисках участвуют еще семь стран

БУЭНОС-АЙРЕС, 11 декабря. /ТАСС/. Восемь стран, в том числе Россия, помогают Чили в поиске пропавшего по пути в Антарктиду самолета чилийских ВВС, на борту которого находились 38 человек. Об этом сообщил в среду генерал ВВС южноамериканской республики Эдуардо Москейра.

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"Мы работаем с восемью странами. Нам помогают [в том числе] Уругвай, Аргентина, США, Россия и Перу. В операции по поиску пропавшего самолета участвует достаточное количество воздушных и морских судов", - приводит его слова газета El Mercurio.

Москейра отметил, что погодные условия в зоне поиска улучшились, но остаются сложными, что мешает операции.

Ранее ВВС Чили сообщили, что военный самолет Hercules C130 вылетел в понедельник в 16:55 (22:55 мск) из Пунта-Аренаса на антарктическую базу имени президента Эдуардо Фрея Монталвы. По данным ВВС, находящийся на борту персонал должен был провести осмотр трубопровода, поставляющего топливо на базу. В 18:13 (00:13 вторника мск) воздушное судно перестало выходить на связь. Спустя семь часов после потери контакта с самолетом, ВВС объявили его "потерпевшим крушение".

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Чили
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