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Пять школьников отравились жевательным табаком в Симферополе

Следователи проводят проверку

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 декабря. /ТАСС/. Следственный комитет начал проверку после отравления пятерых школьников в Симферополе жевательным табаком, говорится в сообщении, распространенном в среду Главным следственным управлением СК РФ по Крыму и Севастополю.

"Следственными органами Следственного комитета РФ по Республике Крым и городу Севастополю проводится проверка по факту поступления в одну из больниц Симферополя пятерых школьников в возрасте 11-12 лет. Установлено, что одному из мальчиков стало плохо после того, как вместе с компаний друзей он употребил жевательный табак. Он почувствовал слабость и головокружение. Остальных школьников доставили в больницу в целях профилактического осмотра. В тот же день все несовершеннолетние были отпущены домой", - отмечается в сообщении.

Правоохранители выясняют обстоятельства, при которых дети приобрели это вещество, отмечается в сообщении. "В рамках системной работы по профилактике преступлений, совершаемых в отношении несовершеннолетних, их жизни и здоровья, Главным следственным управлением в адрес главы правительства Республики Крым и Государственного совета Республики Крым подготовлены письма о запрете продаж определенного списка веществ на территории республики, ужесточении ответственности за реализацию табачной и алкогольной продукции несовершеннолетним", - говорится в пресс-релизе.

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