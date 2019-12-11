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В Дагестане силовики изъяли более 200 кг ювелирных изделий с сомнительными пробами

Они были изъяты на ювелирных рынках в Махачкале, Хасавюрте и Дербенте

МАХАЧКАЛА, 11 декабря. /ТАСС/. Сотрудники силовых структур изъяли на золотых рынках в Дагестане более 200 кг ювелирных изделий без проб или с пробами, вызывающими сомнения в подлинности, сообщил ТАСС источник в силовых структурах республики.

"Оперативные мероприятия по выявлению фактов незаконного оборота драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них проводились сотрудниками ФСБ на ювелирных рынках в Махачкале, Хасавюрте и Дербенте. Были изъяты изделия без проб или с пробами, вызывающими сомнения в подлинности. Общая масса изъятого превысила 200 кг. Все изъятые изделия направлены на экспертизу", - сообщил источник.

По его словам, по результатам экспертизы будут приняты решения о возбуждении уголовных дел.

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