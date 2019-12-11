Еще пять судов и храм Христа Спасителя в Москве получили сообщения с угрозой взрыва

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Лефортовский, Гагаринский, Измайловский, Замоскворецкий и Перовский районные суды Москвы проверяют из-за анонимного сообщения с угрозой минирования, проведена эвакуация. Об этом ТАСС в среду сообщил источник в экстренных службах.

"Неизвестный сообщил о том, что в зданиях Лефортовского, Гагаринского, Измайловского, Перовского и Замоскворецкого судов заложены взрывные устройства. На место направлены сотрудники экстренных служб для проверки данной информации", - сказал собеседник агентства.

По данным источника, проверка уже завершена в Коптевском и Головинском судах, которые ранее получили сообщения о минировании. Специалисты оперативных служб не нашли взрывоопасных предметов, угроза взрыва оказалось ложной. Кроме того, как отметил источник, анонимное сообщение с угрозой вновь поступило в храм Христа Спасителя.

Ранее в среду информация о минировании поступила в семь районных судов Москвы, на время проверки все посетители и сотрудники были эвакуированы.