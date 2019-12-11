Суд приговорил к 3,5 года колонии бывшего первого замглавы Росгеологии Горринга

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. 235-й гарнизонный военный суд приговорил к 3,5 года колонии общего режима бывшего первого замглавы Росгеологии Руслана Горринга, признавшего вину в соучастии в хищении 24,6 млн рублей, передает корреспондент ТАСС из зала суда, где дело в отношении экс-чиновника рассматривалось в особом порядке.

"Признать Горринга виновным и назначить ему наказание в виде трех лет и шести месяцев лишения свободы в колонии общего режима", - огласил приговор судья Илья Романенков.

Суд зачел ему в срок отбывания наказания время, проведенное в СИЗО с момента задержания - с 8 марта 2019 года. Суд также не стал назначать ему дополнительное наказание в виде штрафа, лишения воинского звания майора запаса и запрета занимать руководящие должности.

Позиции сторон

Адвокаты Горринга заявили о несоразмерности предложенного прокурором наказания, которое они сочли необоснованным "в связи с добытыми следствием доказательств" вины другого фигуранта дела с помощью их подзащитного. По словам адвоката Николая Казанцева, с момента возбуждения уголовного дела его подзащитный был основным свидетелем, Горринг "посильно и последовательно" способствовал расследованию преступления, подтвердил причастность других лиц к его совершению.

Представители защиты попросили суд назначить Горрингу минимально возможное наказание, в том числе условное наказание, и заменить категорию преступления с тяжкого на средней тяжести. "Кавказские мужчины никогда не прячутся от ответственности", - отметила адвокат Вера Гончарова и попросила суд освободить ее подзащитного до конца года, "о чем мечтают его малолетние дети".

Сам Горринг в последнем слове заявил, что не прятался и не собирался скрываться от следствия, гордится своей работой в Росгеологии. "За эти годы у меня родились четыре ребенка - три принцессы и сын, воспитываю их. Я не опасен, не судите меня строго, им сейчас плохо", - сказал подсудимый, попросив дать ему возможность быть с детьми.

Суть дела

Как установил суд, Руслан Ганижев (впоследствии сменил фамилию на Горринг), являясь доверенным лицом председателя Ленинского районного совета депутатов Александра Газейкина, получил от предпринимателя более 19 млн рублей за беспрепятственное осуществление коммерческой деятельности. Деньги переводились на счета фирм-однодневок с июня 2009 по сентябрь 2010 года. После того, как предприниматель перестал переводить деньги за покровительство, обвиняемый, действуя, в том числе и от имени Газейкина, в ходе личных встреч потребовал более 5 млн рублей.

15 февраля 2011 года Ганижев получил от предпринимателя деньги и должен был их передать Газейкину, но был задержан. На допросе обвиняемый дал следователю признательные показания и был отпущен под подписку о невыезде. Позже он скрылся и был объявлен в розыск. Газейкин был осужден на реальный срок. Находясь в розыске, Ганижев изменил фамилию и отчество. Ему было инкриминировано обвинение в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). 7 марта он был задержан в столичном аэропорту Внуково.