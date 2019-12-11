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В МВД подтвердили задержание в Ленобласти подозреваемого в жестоком убийстве девочки

Преступление было совершено в 2011 году

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 декабря. /ТАСС/. МВД подтвердило задержание подозреваемого в изнасиловании и жестоком убийстве десятилетней девочки, которое было совершено в Ленинградской области в 2011 году и до сих пор оставалось нераскрытым. Об этом сообщила журналистам официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Ранее источник в следственных органах сообщил ТАСС о задержании двоих злоумышленников, подозреваемых в данном преступлении.

"Сотрудниками уголовного розыска ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области задержан мужчина, подозреваемый в изнасиловании и убийстве несовершеннолетней", - приводятся ее слова в сообщении.

Представитель МВД уточнила, что в марте 2011 года в дежурную часть в Волосовском районе местная жительница заявила о пропаже дочери. Позже фрагменты тела девочки были обнаружены в лесополосе, по факту случившегося возбудили уголовное дело по статье 105 УК РФ ("Убийство").

По данным полиции, задержанный злоумышленник совершил насильственные действия с девочкой, а затем задушил ее. "Тело ребенка он завернул в одеяло и в ночь на 28 марта 2011 года вместе со своим родственником на автомобиле вывез в лесополосу", - отметила Волк.

О втором задержанном в сообщении МВД не уточняется.

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РоссияЛенинградская область
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