Пожар на лакокрасочном заводе в Екатеринбурге полностью ликвидирован

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 декабря. /ТАСС/. Пожар на территории уральского завода лакокрасочных изделий в Екатеринбурге полностью ликвидирован. Пожарные завершили проливку и разбор сгоревших конструкций, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области в среду.

"В 20:30 (18:30 мск) пожарные завершили проливку и разборку сгоревших конструкций. Пожару на уральском заводе лакокрасочных изделий дан общий отбой. Обстоятельства происшествия выясняют пожарные дознаватели", - говорится в сообщении.

Пожар начался на территории производственной площадки уральского завода лакокрасочных изделий. По информации МЧС, загорелся ангар с готовой продукцией. При тушении пожара произошли взрывы бочек с красками. Площадь возгорания составила 800 кв. метров. В результате пожара пострадал один человек, сотрудник завода.

Производственные цеха предприятия расположены в промышленном районе Екатеринбурга - на окраине города, где нет поблизости жилых домов. ООО "Уральский завод лакокрасочных изделий" - одно из ведущих предприятий лакокрасочной промышленности на Урале.