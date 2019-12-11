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Неизвестные сообщили об угрозах взрывов в четырех торговых центрах в Москве

Сообщения о минировании поступили в ТЦ "Гагаринский", "Метрополис", "Принц плаза" и "Рио" на Большой Черемушкинской улице

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Анонимные сообщения об угрозах взрывов поступили в четыре торговых центра Москвы, сообщил ТАСС в среду источник в экстренных службах.

"После анонимок об угрозах взрывов проверяются торговые центры: "Гагаринский", "Метрополис", "Принц плаза" и "Рио" на Большой Черемушкинской улице", - сказал собеседник агентства.

Ранее в среду информация о минировании поступила в 12 районных судов Москвы. На время проверки все посетители и сотрудники были эвакуированы. Кроме того, анонимные сообщения с угрозами взрывов поступили в храм Христа Спасителя и на станцию МЦД Волоколамская. Все угрозы не подтвердились.

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