Неизвестные сообщили об угрозах взрывов в четырех торговых центрах в Москве

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Анонимные сообщения об угрозах взрывов поступили в четыре торговых центра Москвы, сообщил ТАСС в среду источник в экстренных службах.

"После анонимок об угрозах взрывов проверяются торговые центры: "Гагаринский", "Метрополис", "Принц плаза" и "Рио" на Большой Черемушкинской улице", - сказал собеседник агентства.

Ранее в среду информация о минировании поступила в 12 районных судов Москвы. На время проверки все посетители и сотрудники были эвакуированы. Кроме того, анонимные сообщения с угрозами взрывов поступили в храм Христа Спасителя и на станцию МЦД Волоколамская. Все угрозы не подтвердились.