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Пятый за день ТЦ в Москве эвакуировали из-за анонимного сообщения об угрозе взрыва

Для проверки в ТЦ "Калейдоскоп" выехали оперативные службы

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Торгово-развлекательный центр "Калейдоскоп" в Москве эвакуирован в связи с угрозой взрыва, сообщил ТАСС в среду источник в экстренных службах.

"Торгово-развлекательный центр "Калейдоскоп" в Москве эвакуирован в связи с угрозой взрыва. Для проверки выехали оперативные службы", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что после анонимок об угрозах взрывов проверяются столичные торговые центры: "Гагаринский", "Метрополис", "Принц плаза" и "Рио" на Большой Черемушкинской улице. В среду информация о минировании поступила также в 12 районных судов Москвы. На время проверки все посетители и сотрудники были эвакуированы. Кроме того, такие же анонимные сообщения с угрозой поступили в храм Христа Спасителя и станцию МЦД Волоколамская. Все сообщения не подтвердились.

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