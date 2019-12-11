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Дело историка Олега Соколова

Защита историка Соколова заявила, что семья убитой отказывается от материальной помощи

При этом адвокат потерпевшей стороны ранее сообщила, что Соколов не выходил на связь ни с родными Анастасии Ещенко, ни с ней
Олег Соколов Петр Ковалев/ТАСС
Описание
Олег Соколов
© Петр Ковалев/ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 декабря. /ТАСС/. Адвокат историка Олега Соколова, обвиняемого в убийстве Анастасии Ещенко, Александр Почуев заявил о том, что представителям защиты удалось связаться с братом погибшей. Как сообщил журналистам сам адвокат, семья отказалась от материальной помощи.

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"Связывались с братом [Анастасии Ещенко]. Пока - отказ", - ответил защитник на вопрос журналистов о том, связывались ли адвокаты Соколова с семьей погибших, чтобы предложить материальную помощь.

При этом адвокат Александра Бакшеева, которая представляет интересы семьи убитой девушки, в среду сообщила журналистам, что Соколов не выходил на связь ни с родными Анастасии Ещенко, ни с ней.

"Я понимаю, что в состоянии глубокого горя человек [брат Анастасии] мог просто забыть про меня и звонок. Но и это непринципиально. Главное готовность сторон конструктивно разрешать последствия этой трагедии", - прокомментировал заявление Бакшеевой Почуев.

Адвокат добавил, что Соколов намерен направить доход с продаж своих книг в пользу потерпевшей стороны.

В начале ноября Соколова извлекли в центре Петербурга из воды у набережной реки Мойки с рюкзаком, в котором находились человеческие останки, позднее фрагменты тела человека нашли в его квартире. Было возбуждено уголовное дело об убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ). Как установило следствие, жертвой историка стала аспирантка СПбГУ Анастасия Ещенко, с которой Соколов состоял в личных отношениях. Историк признался, что совершил преступление на почве личного конфликта.

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РоссияДело историка Олега Соколова
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